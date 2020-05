Koronavírus: a kutya- és a fordított lovagló pózt ajánlják a prostituáltaknak

Svájcban a prostituáltakkal foglalkozó szervezet feloldaná a tiltásokat, és ehhez bizonyos szabályokat is meghoznának.

A koronavírus-járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések után Svájcban a prostituáltak június 8-ától újra munkába állhatnának, legalábbis a velük foglalkozó tanácsadó központok szövetsége ezt követeli, ehhez ajánlásokat is megszabtak.

Így azt, hogy a közösüléskor olyan pozitúrákat válasszanak a prostituáltak, amelyek közben a cseppfertőződés lehetősége a legkisebb és az arcok egymástól való távolsága a legnagyobb: így a kutya- és a fordított lovagló pózt

– írta a Watson.ch. A tanácsok között emellett olyanokat is találni, mint hogy két kuncsaft között 15 percen át szellőztessék át a lakást és hogy minden egyes alkalom után cseréljenek ágyneműt. A nyomon követhetőség miatt a szolgáltatások igénybe vevőinek az adatait felvennék és rögzítenék négy hétre.

Az egyesület az ajánlását szexmunkások, valamint szakemberek bevonásával dolgozták ki és nyújtották be a június 8-i követelésével együtt az ezzel foglalkozó egészségügyi hivatalnak.

A tiltás feloldását azzal magyarázzák, hogy a fertőtlenítőszerekkel, kesztyűkkel és óvszerekkel a védekező előírásoknak ugyanúgy eleget tudnak tenni, mint bármelyik más iparágban. Az ilyen szolgáltatások – fejtik még ki – általában nem tartanak tovább 15 percnél, és a koronavírus előtt is nagyon ritka volt a csók. Hozzátették azt is, hogy a legális szexmunka tiltása csak az illegális prostitúciót segíti elő, mindkét oldalról, a prostituáltak is a gazdasági helyzetük miatt egyre inkább rá fognak szorulni. Az ilyen nem ellenőrzött tevékenységek pedig jóval nagyobb egészségügyi biztonsági kockázattal járnak.

