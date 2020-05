Rajta aztán semmi sem fog ki.

A karantén kezdetén sejteni lehetett, hogy a mozgáshiány és a folyamatos bezártság miatt előbb vagy utóbb (de inkább előbb) felszalad néhány nemkívánatos pluszkiló az emberre. Irina Shayk ezt teljesen másképp gondolta, az ő szervezete ugyanis mintha valamilyen módon immunis lenne a kilók ellen, még sosem láttunk rajta még minimális felesleget sem, de hogy még a lesifotókon sem. Így van ez most is, a modell a karantén után is ugyanolyan formában van, mint azelőtt.

Kiemelt kép: Gotham/GC Images