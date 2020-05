Részeg férfi ugrott be a medvéhez verekedni a varsói állatkertben

Alig nyitott ki újra a koronavírus-járvány miatti korlátozások lazításával a varsói állatkert, egy fiatal férfi máris óriási botrányt okozott. A 23 éves, a sajtóban meg nem nevezett férfi, valószínűleg tökrészegen mászott be a medvék kifutójára, egy mesterséges szigetre – írja az Independent című brit lap.

Amikor a férfit megközelítette a Sabrina nevű, öreg, volt cirkuszi medve, az a vízbe ugrott. A behatoló először menekülni próbált, de amikor a medve utána ugrott, és utolérte, birkózni kezdett vele. A jelentet több látogató is videóra vette.

This is the incident at Warsaw Zoo on Thursday when a drunk man entered the bear enclosure then tried to drown one of the animals after it pursued him.

The bear recovered physically but was extremely stressed, says the zoo. The man pleaded guilty to abuse pic.twitter.com/lcvG4w3hX9

