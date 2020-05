Amerika új sztárja az énekes, aki 37 évig ült börtönben valaki más tette miatt

Egészen döbbenetes sztori bontakozott ki az America’s Got Talent című amerikai tehetségkutató műsorban, ahol Simon Cowell és Heidi Klum is zsűrizik. Felsétált ugyanis a színpadra az 58 éves Archie Williams, aki csaknem 37 évet ült börtönben és nemrég szabadult.

Mint kiderült, valaki más által elkövetett bűncselekmény miatt volt rácsok mögött majd’ négy évtizeden át.

Williams egy Louisiana-i fegyházban került fiatal korában erőszak vádjával, ahol harminchét évet húzott le. Mint mondta, akkoriban, 22 éves fiatal, szegény fekete srácként nem volt lehetősége harcolni az amerikai hatóságokkal az igazáért. Végül 2019-ben egy ujjlenyomat-ellenőrzés során kiderült, nem ő volt a tettes, hanem egy másik férfi, aki akkoriban több szexuális bűncselekményt is elkövetett azon a környéken.

Elton John Don’t Let the Sun Go Down on Me című szerzeményét énekelte el, ami a szerzőnek is tetszett:

I was moved to tears when I heard Archie’s story and saw him perform “Don’t Let The Sun Go Down on Me”. The courage and forgiveness shown by him is truly inspiring. The same spirit that the world found so inspiring with Nelson Mandela. Love, E xx https://t.co/oYxM3IyvWB

— Elton John (@eltonofficial) May 26, 2020