Volt olyan vivás műsorvezető, akire már nem is emlékszel

Bár sokan közülük még mindig képernyőn vannak, az biztos, több emberről meg sem mondtad volna, hogy műsorvezető volt a zenecsatornánál. Nosztalgiázzunk kicsit, nézzük meg, kik dolgoztak a tévénél, és hol tartanak most.

Hogy mi az, ami lassan már két éve nem létezik? Hát a Viva TV. Itthon és Németországban is 2018 végén szűnt meg a csatorna, ami Magyarországon egy ideig Viva+ néven futott, elődje pedig még a ’90-es évek végén a Z+ volt. A zenecsatorna három generációnyi műsorvezetőt tolt ki magából, a legtöbben még ma is ezzel foglalkoznak, de most nyilván nem Lilura meg Sebestyén Balázsra fogunk rácsodálkozni.

Az első generáció

Inkább arra csodálkozunk rá, hogy az 1997 júniusában induló Z+-on az első klip amit leadtak, Kovács Ákos „Ilyenek voltunk”-ja volt. Vagy arra, hogy Sebestyén Balázs már akkor egy helyen dolgozott Vadon Jánossal, ugyanis utóbbi is műsorvezető volt a Z+-nál 1997 és 1999 között. Sőt, a csatornánál volt Nagy Sándor is Alex néven, na meg Rákay Philip – születési nevén egyébként Kálmán –, aki aztán a Fidesz tanácsadója lett, majd a közmédia egyik vezetője, és zsűrizett is egy kicsit A Dalban.

Kovalcsik Ildikó, vagyis Lilu csak 1999-ben érkezett, addig a csatornánál a Zsu néven futó Nyul Zsuzsa volt a női műsorvezető.

Utóbbi pár éve az Ozone-on vezetett egy műsort, de csak a hangját adta hozzá, így képet sajnos nem tudunk róla mutatni. Azt megelőzően viszont a FEM3-on ő csinálta a Menta Trend című műsort, akkor így nézett ki.

És ki az, aki soha nem jutna eszedbe, mint régi vivás műsorvezető? Hát Gyárfás Dorka. Ő 2000 és 2002 között dolgozott a csatornánál, most pedig a WMN egyik felelős szerkesztője. A WMN-re pár éve írt is erről az időszakról egy cikket, amihez régi fotókat is mellékelt, már csak ezért érdemes kattintani.

View this post on Instagram A post shared by wmnmagazin (@wmnmagazin) on Mar 22, 2018 at 12:57pm PDT

A második generáció

2001-ben nevezték át a csatornát Z+-ról Viva+-ra, nem sokkal ezután pedig a műsorvezetőket is lecserélték. Az első generáció nagy része átment az RTL Klubhoz, helyettük pedig jött például Simor Olivér meg Steiner Kristóf. Előbbi 2010-ben a Való Világ negyedik szériájában is szerepelt, most az Egyesült Államokban él.

View this post on Instagram A post shared by Eni & Oli világa (@eniolivilaga) on Oct 9, 2019 at 1:13am PDT

Steiner Kristóf élet- és karrierútjáról pedig külön cikket is lehetne írni. Most épp Görögországban él, nemrég házasodott újra, és mivel azt mindenki tudja, hogy miként néz ki most, inkább álljon itt róla egy pixeldús képválogatás a vivás időszakból.

Simor és Steiner előtt, még 2002-ben érkezett a csatornához Piringer Patrícia, aki a Viva után a TV2-n a Megatánc műsorvezetője volt. 2015-ben feltűnt A Konyhafőnökben.

View this post on Instagram A post shared by piringerpatricia (@piringerpatricia) on Apr 2, 2020 at 1:30am PDT

És ugyanebben az évben kezdte műsorvezetői karrierjét Timo néven Bánszki László is, aki később összejött Pintér Adriennel, vagyis Adával, aki 2003-tól 2010-ig dolgozott a csatornánál. Két ikergyerekük született (mindketten fiúk), de már nincsenek együtt. Viva Timo leginkább a Club Rotation című műsort vezette, ami abból állt, hogy végigjárták az ország diszkóit, ahol részeg bulizókat kérdeztek arról: ugye jó-e a buli.

És ha már szóba került Ada, róla is van egy csodás válogatás a YouTube-on. Ő 2019-ben költözött két fiával Nürnbergbe a pasijához.

Velük egyidőben volt a Viva műsorvezetője Kisó is, vagyis Kiss Orsolya. A csatornát 2009-ben hagyta ott, azóta leginkább rádiózik, illetve a köztévén látható a Szerencseszombat című műsorban. Nemrég a szintén régi vivás Zolával szelfizett.

View this post on Instagram A post shared by Kiss Orsi ⭐️ KISÓ ⭐️ (@kisotheofficial) on Feb 13, 2020 at 5:39am PST

A vége

A vivások harmadik generációjához tartozik Iszak Eszter, aki gyakorlatilag semmit nem változott, csak a munkája lett más, mert már nem azt sorolja a tévében, hogy melyik dal hányadik a slágerlistán, hanem influenszerkedik az Instagramján. De Istenes Bence is itt kezdte karrierjét, két év után pedig már át is ment az RTL Klubhoz. 2019 végén Fluor Tomi osztott meg az Instagramján erről az időszakról egy fotót:

View this post on Instagram A post shared by Fluor Tomi (@fluortomi) on Dec 19, 2019 at 9:42am PST

És ha már itt ez a kép, emlékezzünk meg Ujvári Zoltánról, vagyis a már említett Zoláról is, aki a zenecsatornán többek közt a ma már sok szempontból megkérdőjelezhető Szexi vagy nem műsorvezetője volt.

A Viacom 2018 nyarán jelentette be, hogy 25 év után megszűnik az 1993-tól működő Viva, ami Németországban indult gyakorlatilag az MTV konkurenciájaként.

