Ariana Grande és Lady Gaga frizurát cseréltek

Azt nem tudjuk, hogy viccből vagy komolyan gondolták a koncepciót.

Mindennek az apropója a Rain On Me című közös számuk volt, aminek videokipje olyan, mintha egy párhuzamos univerzumban játszódna. A klipben egy ponton megtörténik az, amit szinte sose látni: Ariana Grande leengedett hajjal, míg Lady Gaga egy hatalmas copffal táncikál. Ez a tény azért is érdemel egy külön cikket, mivel Grande védjegyének számít a lófarok és egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hányszor mutatkozott más frizurával. A cserét a rajongók is azonnal kiszúrták.

ariana grande with her hair down & lady gaga with a ponytail.. iconic #rainonme pic.twitter.com/14HhsER6xc — ✩ (@gagasyuyi) May 22, 2020

