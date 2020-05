Radics Gigi terhesen is gusztustalan kommenteket kap

Radics Gigi az Instagram-oldalára posztolt azzal kapcsolatban, hogy a terhessége alatt sem kímélik őt a kommentelők, ugyanis ízléstelen és gusztustalan szövegekkel látják el képeit. Ezzel a fotóval akarta illusztrálni, hogyan zárja ki őket az életéből.

Ez fotó még korábbról van, amikor még nem volt pocakom.😁 Félreértés ne essék, imádom, hogy van!!! A világ legszebb, legjobb dolga várni a gyermekünket. Habár ebben a gyönyörű időszakban is néhány ember képes gusztustalan és ízléstelen kommentekkel elárasztani! Tudom, tudom ilyenkor az jön, hogy ne foglalkozz velük Gigi…. eddig nem is foglalkoztam ezzel, de néhány kommentelő rosszindulatát már időnként nem bírom ki szó nélkül. Mindegy is, azért rakom ki ezt a képet, mert az jutott eszembe róla, hogy most becsukom füleimet erre a számomra érzékeny időszakra és teljesen kizárom ezeket az egyáltalán nem kedves embereket. Ugyanakkor szeretném megköszönni mindenkinek, aki gratulált és velünk együtt örül. Millió puszi…💖💖💖