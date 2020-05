Itt a tökéletes lehetőség, ha te is szerepelnél Rihanna fehérnemű kampányában

Ha nagyon unatkozunk a karantén alatt, még az is lehet, hogy benevezünk a versenyre.

Rihanna Instagram-oldalán jelentette be, hogy elindít egy versenyt, aminek nyertese szerepelhet a Savage x Fenty nevű fehérneműmárkájának legújabb kampányában. Igen, egy olyan reklámban, amiben Rihanna maga is változatos pózokban és szettekben mutogatja magát. A verseny során mindössze annyi a teendőnk, hogy egy olyan képet posztolunk magunkról, amiben a márka fehérneműjében pózolunk. Az egyetlen kérdés, hogy hogyan érjük el, hogy mi is olyan jól nézzünk ki legalább egy fotón, ahogy Rihanna?

Kiemelt kép: instagram/@savagexfenty