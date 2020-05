Brie Larson csak kezet akart mosni, aztán ott találta magát egy Kardashian szelfin

Elmaradt a Met gála, úgyhogy előszedett egy régi képet.

A leglátványosabb és legcelebebb esemény az évben általában a Met gála szokott lenni, vagyis az, amikor a New York-i Metropolitan Múzeum divatért felelős részlege a Vogue főszerkesztőjének, Anna Wintournak a vezetésével minden évben megrendezi az adománygyűjtő gáláját. Minden évben más témát adnak meg, ami szerint a meghívott celebeknek ruhát választanak, lehetőleg minél extrémebbet. A koronavírus-járvány miatt nyilván ez a gála is elmaradt – május 4-én tartották volna –, a korábbi meghívottak ezért a régebbi met gálás képekkel emlékeztek.

Így tett Brie Larson is, aki kitette Kylie Jenner 2017-es szelfijét a Met gáláról, amin mindenki, de tényleg MINDENKI rajta volt. Jenneren kívül Kim Kardashian, Frank Ocean, Paris Jackson, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Sean Combs, aki néha Puff Daddy, néha szimplán csak Diddy, ja és nyilván ott volt még Brie Larson is, aki arra is felhívta a figyelmet, milyen fejet vág.

A képhez annyit írt a színésznő:

Úgy látom, mindenki régi met gálás képeket posztol, úgyhogy itt az idő emlékeztetni mindenki arra az évre, amikor megpróbáltam kezet mosni a mosdóban, és felkerültem egy Kardashian szelfire.

