65 éves lett Donatella Versace, akinek a ruhája miatt született meg a Google képkeresője

Bátyjával, Gianni Versaceval együtt építették fel a világ egyik legnagyobb divatházát. Miután testvérét 1997-ben megölték, Donatella Versace egyedül folytatta a munkát és a tervezést is. Ma már ő a művészeti vezetője a divatháznak, egyben pedig vezérigazgatója a cégnek. 65 éves lett a divatvilág egyik legbefolyásosabb nője.

Donatella Versace 1955. május 2-án született Olaszország egyik legdélebbib részén, Reggio di Calabriában. Anyja varrónőként dolgozott, vagyis egyáltalán nem véletlenül lett bátyjából és később Donatella Versaceből is divattervező. Négy gyerek közül ő volt a legkisebb, idősebb nővére, Tina tizenkét éves korában tetanuszfertőzés miatt meghalt.

Az American Crime Story Versace-gyilkosságról szóló évadából is kiderült, hogy Donatella és Gianni Versace különösen közel álltak egymáshoz, és bár tíz év volt közöttük, még fiatalabb korukban is együtt jártak bulizni, az ilyen alkalmakkor pedig már Gianni Versace öltöztette húgát. Sőt, azt is ő tanácsolta neki, hogy fesse szőkére haját, mint kedvenc énekesnője, Patty Pravo. Donatella ekkor 11 éves volt.

Miközben bátyja tervezőként próbált befutni Milánóban, addig Donatella Versace Firenzében járt egyetemre, ahol nyelveket tanult és tanárnak készült. Viszont egyre többet segített bátyjának a tervezésben, leginkább tanácsokkal és azzal, hogy kritizálta. Donatella már ekkor egyfajta múzsája lett bátyjának, aki a ’80-as években egy parfümöt is piacra dobott Blonde (magyarul szőke) névvel, amit húga ihletett.

De nemcsak parfümöt kapott bátyjától, hanem egy saját márkát is, az 1989-ben alapított Versust. A Versace kvázi almárkáját a fiatalabb közönségnek szánták, és a mai napig működik, nemrég Zayn Malik volt az egyik arca.

A ’90-es évek közepén derült ki, hogy Gianni Versace rákbeteg. Donatella gyakorlatilag átvette át az üzletet, mert bár a tervező és a márka névadója továbbra is bátyja volt, kórházi kezelései miatt nem tudta ellátni a munkát. Így valójában már Gianni Versace 1997-es halála előtt is Donatella volt a Versace-ház feje.

Bár az 1997-es gyilkosság után Donatella vezette a divatházat, a cég 50%-át végrendeletében Gianni Versace az unokahúgára, vagyis Donatella lányára, Allegra Versacéra hagyta. Donatella fia, Daniel a meggyilkolt tervező műgyűjteményét örökölte meg, ami a Guardian szerint úgy 50 millió dollárt, vagyis mai árfolyamon 15 milliárd forintot érhet. Allegra Versace jelenleg is a Versace-háznál dolgozik vezető pozícióban. Donatellának két gyereke született, mindkettő a korábban modellkedő Paul Becktől.

Nyilván már bátyja halála előtt is ismert volt, de Donatella Versace akkor szerzett saját jogon is igazán nagy nevet, amikor 2000-ben a 42. Grammy-gálán Jennifer Lopez az általa tervezett zöld ruhában jelent meg. Senkit nem érdekelt aznap este, hogy ki nyert és mi történt, mindenki csak a zöld ruhával foglalkozott, annyira, hogy a Google gyakorlatilag emiatt hozta létre a képkereső funkcióját, annyian próbálták meg a Google-ben megtalálni a ruhát. Egyébként a zöld ruhát még Jennifer Lopez előtt nem sokkal viselte egy másik híresség, Geri Halliwell is, de az valamiért nem vonzott tömegeket.

De nem csak Jennifer Lopezzel ért el sikereket. Donatella Versace rengeteget dolgozott együtt Lady Gagával, az énekesnő volt például az első, akinek megengedték, hogy régi, féltve őrzött Versace-ruhákat vegyen fel egy videóklipje forgatására. Lady Gaga Versace-ruhákat viselt akkori turnéján is, majd szerepelt egy Versace-reklámban, 2013-as albumán pedig egy dalt is írt Donatelláról, amiben azt énekli,

I’m blonde. I’m skinny. I’m rich and I’m a little bit of a bitch,

ami magyarul valahogy úgy szól, hogy „szőke vagyok, vékony és gazdag, meg egy kicsit picsa is”.

2017-ben bátyja halálának emlékére készített egy kollekciót, amit Gianni Versace öt kedvenc szupermodelljén mutatott be.

Bár Penélope Cruz az engedélyét kérte és meg is kapta, hogy eljátszhassa őt a már említett sorozatban, ami a Versace-gyilkosságról szól, a Versace család közleményben tájékoztatott mindenkit arról, hogy semmilyen szinten nem vettek részt a sorozat munkálataiban, nem segítették a készítőket, és arra kértek mindenkit, tekintsenek úgy a sorozatra, mint egy fikciós történetre.

Kiemelt kép: Gareth Cattermole/BFC/Getty Images