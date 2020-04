Selena Gomezt megríkatta Billie Eilish egyik dala

Túlságosan bölcsnek tartja a tinédzser Eilisht.

Selena Gomez egy interjúban elmondta, mennyire elérzékenyült, amikor meghallgatta Billie Eilish everything i wanted című számát. Szerinte a 18 éves Eilish korához képest nagyon bölcs, ami meg is mutatkozik mély dalszövegeiből, amik a 27 éves Gomez lelkivilágával is jól rezonálnak.

Billie már tudja, hogy milyen tud lenni néha ez az ipar és hogy mivé alakult át. És amikor meghallottam ezt a dalt, elkezdtem sírni, mert hosszú időn át ugyanazt csináltam én is, és annyira igaz.

— mondja. Az ominózus dalt, amitől Gomez sírva fakat, itt tudod meghallgatni: