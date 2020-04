Itt az idő eljönni az ablaktól és megnézni másokat, ahogy kibámulnak az ablakon

Karanténkompatibilis, ablakból kibámulós, kifejezetten szép fotók régről.

Vannak helyzetek, amikor az ember sokáig nem mozdul ki otthonról. Például esik az eső, vagy túl hideg van, vagy otthon kell lenni az újszülött gyerekkel. Aztán van az a helyzet, amikor világjárvány van, és örülsz, ha elfogyott otthon a tej, mert az azt jelenti, hogy elmehetsz a heti egy nagybevásárlásra, vagyis végre van egy programod amellett, hogy bámulsz ki az ablakon. Ha utóbbit már nagyon unod, akkor nézd meg, mások hogyan bámulnak ki az ablakon.

Pontosabban bámultak ki, mert ezek mind régi és kifejezetten szép fotók ablakban ülő emberekről és állatokról.

Az alábbi kép 1960-ban, Torinóban készült egy lemezt hallgató nőről.

Toyah Willcox énekesnő 1980-ban egy londoni ablakban.

Digitális oktatás nélkül otthon tanuló német fiú 1954-ben.

Szintén Németország, egy kislány és a mackója 1935-ből.

Ez a fotó is Németországban készült, kicsit korábban, 1930-ban egy pipázó idős férfiról és a macskájáról.

1977-ben Berlin egyik házának ablakán nézett ki ez a férfi és a kutyája.

Erről a macskás fotóról pedig csak annyit tudunk, hogy 1960-ban készült.

Szomszédok trécselnek egymással az ablakból kihajolva 1953-ban, Londonban. Kíváncsiságból megkerestük, hogy néz ki most ez a környék – hát így.

1985 nyarán New Yorkban, a Második Sugárút és a 93. utca sarkán. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy néz ki ez a környék most, de nem igazán voltak illúziónk, tekintve New York elég sokat fejlődött városképileg az elmúlt bő három évtizedben. A kutyus egyébként ma ezt látná, ha kinézne az ablakon.

Ez pedig a 2020-as nyarunk.

Kiemelt kép: Sarolta hercegnő 2017-ben. Fotó: Max Mumby/Indigo/Getty Images