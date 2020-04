„Amióta a méhemet kivették, a férjem elutasít”

22 éves házasok vagyunk a férjemmel, minden jól működött négy évvel ezelőttig, amíg meg nem műtöttek. Sajnos a méhemet eltávolították mióma miatt. Tíz napot töltöttem kórházban, és mire hazamentem, a férjemet mintha kicserélték volna. Mintha egy idegen emberhez mentem volna haza. Tudni kell, hogy ezalatt az idő alatt a barátnőm nálunk tartózkodott. Viselkedésük kissé fura volt, amire utólag jöttem rá. A műtét után egy darabig működött a házaséletünk, de elég gyorsan hanyatlásnak indult. Sokszor ingerült velem, most is, a viselkedése teljesen megváltozott. Úgy érzem, mintha kerülné a társaságomat, olyan, mintha nem lenne rám szüksége. Ha én nem kezdeményezek, hónapokig hozzám se ér, ez így megy öt éve. Próbáltam vele beszélni, mondja el az igazat, de esküszik, hogy nincs senkije, engem szeret, ezt viszont nem érezteti velem sehogy. Sem az ágyban, sem a mindennapokban. A férfiassága hanyatlott, erre fogja, és ezt érzem is, ebben igazat mond. Ez lehet pszichés állapot? Ő 42 éves, emiatt is kértem tőle, hogy forduljon orvoshoz. Elutasító velem, ideges lesz és leráz, ha ez szóba kerül.

Az olvasói levelet Viktória (ál)nevű olvasónk küldte nekünk. A komoly betegségek, műtétek nyomot hagyhatnak a házasságokon, és lehet, hogy teljesen más irányból kellene újra közeledni egymáshoz.

„A mindennapjaink úgy telnek, hogy hazajön, eszik, beszélünk pár percet és már alszik is. Nincsenek közös programok, nem dicsér, nem ér úgy hozzám, mint azelőtt. Megváltozott. Beszélni sem akar a témáról, de tart attól, hogy elhagyom. Mint nő, már nem tudom, mit tegyek, mit mondjak neki, dühömben persze odavágtam, hogy elválok tőle. Azt mondja nekem, hogy nem tudna nélkülem élni, de ez már öt éve így meg, és mindig ígéri, hogy jobb lesz. Nem hiszek neki. Mi történhetett, amíg kórházban voltam? Esküdözött, hogy semmi nem történt, de voltak furcsa pillantásai a barátnőm felé, észrevettem. Azt is kérdeztem tőle, hogy zavarja-e, hogy megcsonkították a nőiességemet, de azt a választ adta, hogy nem. Mi lehet a gond? Mi történt azalatt a tíz nap alatt?”

Mit lehet tenni?

A hysterectomia, azaz a teljes vagy részleges méheltávolítást rosszindulatú daganatoknál, miómáknál és egyéb betegségeknél javasolhatja a szakorvos. A műtétek többfélék is lehetnek, hasi úton, hüvelyi úton vagy laparoszkópiás műtéttel is eltávolíthatják a méhet. Attól függően, hogy milyen műtét történt, a felépülés és az utána következő élet is nehezebb lehet: például, ha hüvelyi úton történt a méheltávolítás, akkor előfordulhat, hogy csonkolni kell a hüvelynél is, így természetesen a szexuális életre is hatással lehet a műtét. A következményeket az orvossal nem árt előre megbeszélni, és egyáltalán nem ciki rákérdezni a későbbi szexuális életre. Olvasónkról nem tudni, hogy pontosan milyen műtéttel történt a méhe eltávolítása, és hogy ez pontosan mivel járt együtt, de az egyértelmű, hogy a féltékenysége felerősödött, továbbá a szexuális élete nem működik azóta megfelelően.

A levélben azt is olvashatjuk, hogy a férj viselkedése megváltozott, ingerültebb lett és a merevedésével is vannak gondok. Ezek egymással összefügghetnek, mert ha a merevedése nem olyan, mint amire vágyik, akkor kerülheti a szexet, elutasíthatja, hiszen nem akar újabb kudarcot átélni a szexben. Amiatt, hogy nem felel meg annak a képnek, amit legbelül remél és hisz magáról, akár lehet ingerültebb is a megszokottnál. A merevedési gond lehet pszichés is, és természetesen szervi is, ezt azonban csak és kizárólag urológus szakorvos tudja megmondani, ezért is fontos elmenni egy vizsgálatra.

A betegségek minden esetben hatással vannak a párkapcsolatra, házaséletre, a partner számára is nehéz helyzet lehet feldolgozni a következményeket: hogy nem születhet közös baba, hogy a szex fájdalmas lehet, hogy a menopauzával a hormonrendszer változik, akár az is, hogy a test természetes illata is megváltozik.

A méheltávolítás után általában a nőknél következhet be a libidóban változás, felléphet hüvelyszárazság ami miatt fájdalmas lehet a behatolás, előfordulhat inkontinencia is akár. A partnerkapcsolatot nézve az a bizonyos kémia megváltozhat a műtét után a testben, de ez még nem feltétlenül magyarázat arra, hogy olvasónk férje miért elutasító. A levél tartalmában végig ott van a féltékenység, ami már magyarázat lehet erre: a legtöbb esetben a féltékenység irreális okok miatt keletkezik, félelem az alapja. Lehetséges, hogy olvasónk fél attól, hogy elveszíti a férjét.

A bűntudatkeltés, a felelősségre vonás, a folyamatos számonkérés a féltékenység tünetei. A partnernek, akiben akár okkal, akár ok nélkül bűntudatot ébresztenek, blokkolódhat a szexuális vágya a kapcsolatban. Az, hogy mi lehet konkrétan az elutasítás oka, lehetséges, hogy maga a férj sem tudja, hiába a rengeteg kérdőre vonás: a megoldás az lenne, ha mihamarabb megkeresnének egy pártanácsadót, párterapeutát és rendeznék a kapcsolatot. Az alacsony libidónak ugyanis a párkapcsolaton belüli gondok is lehetnek okai, a merevedési problémák is előidézhették és mindez összeadódhatott a műtéttel és a betegséggel is. Ezt csak szakember tudja helyretenni. Az biztos, hogy a féltékenység és a faggatás csak mélyítik az űrt olvasónk és férje között, azt javaslom, hogy ezt inkább a barátnőkkel, aztán a szakemberrel beszélje meg, ne a férjjel. A világjárvány idején is van mód szakembert találni, online többen is folytatják tovább a tevékenységüket.