Már nem csak reggel, este is láthatják a nézők.

A járványhelyzet miatt már korábban abbahagyták az Álarcos énekes háttérműsorát, – plusz a verseny időközben véget is ért – amit ÉNB Lali és Szabó Zsófi vezettek, de utóbbi április végétől újra két műsorban lesz látható. A Reggelinek már hosszú ideje állandó műsorvezetője, de most a visszatérő Toplista című műsorral is lesz dolga.

Hamarosan indul a Toplista 2.évada

– osztotta meg a hírt közösségi oldalán Szabó Zsófi.

