Egyre zseniálisabb, ahogy a Comedy Central csatornahangot keres

Még április elsején jelentkezett a Comedy Central egy videóval, amiből kiderült, Lengyel Tamás, a csatorna hangja keresi az utódját, aki átveheti majd a helyét a szövegek felmondásánál.

A Comedy Central minden április elsejére készül valami meglepetéssel. Idén az jutott eszünkbe, hogy bár van egy Lengyel Tomink, mint csatornahang, eddig szinte mindig csak a hangjával dolgoztunk, így lehetne ő a mini kampány főszereplője. Ezután pedig szinte azonnal jött az ötlet, hogy vonjuk be a csatornával jó kapcsolatot ápoló színészeket, humoristákat is. Mindenkire külön szabtuk a jeleneteket, hogy passzoljon valamennyire az adott művész személyiségéhez, de teret adtunk az improvizációhoz is