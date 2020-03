Tíz csodálatos fotó a tíz éve coming outolt Ricky Martinról

Sokáig nem engedett magához közel senkit sem, egy riporter állandóan szexuális irányultságával csesztette, és már bánja, hogy ennyire későn mondta el mindenkinek, hogy egyébként a férfiakat szereti. Tíz éve volt a coming out, ennek örömére pár régi és pár újabb képet is megnézünk a csodálatos Ricky Martinról.

Büszkén mondhatom, hogy egy szerencsés homoszexuális férfi vagyok. Hálás lehetek azért, hogy az vagyok, aki

– ezt kerek tíz évvel ezelőtt, 2010. március 29-én írta Ricky Martin saját weboldalán, bejelentve ezzel, hogy meleg. Az énekes hozzátette, döntéséhez, hogy mindezt nyilvánossá tegye, ikerfiai születése vezette. Martin ikerfiai 2008-ban születtek egy béranyától, a gyerekeket azóta már férjével, Jwan Yoseffel közösen nevelik.

Ricky Martin 1998-ban, a Livin’ La Vida Loca című dalával futott be, emiatt ismerték meg világszerte, pedig már egészen kicsi korától a kamerák előtt mozgott. Kilencévesen reklámfilmekben szerepelt, tizenkét évesen pedig csatlakozott a Menudo nevű fiúegyütteshez.

Arról, hogy meleg, már 2000-ben is rengetegen pletykáltak – ehhez persze tegyük hozzá, hogy a ’90-es évek végén gyakorlatilag minden férfiról, aki kicsit is híres volt, azt pletykálták, hogy biztosan meleg. Martinnal kapcsolatban ezek a pletykák azonban átléptek egy határt: 2000-ben egy amerikai tévés, Barbara Walters többször is konkrétan rákérdezett Ricky Martinnál, hogy meleg-e. Walters később egyébként azt mondta, illetlenül viselkedett és megbánta.

Sokszor úgy éreztem, gyűlölöm magam. Úgy beszéltek erről az egészről, mintha valami negatív dolog lenne, rossz és botrányos, ami miatt csak még inkább elnyomtam az érzéseim

– írja önéletrajzi könyvében az előbb említett pletykák kapcsán Martin.

A Versace-gyilkosság című sorozatban Martin alakította Gianni Versace élettársát. Az énekes azt mondta, alakításához nagyon sok ihletet adott az, amit saját életében tapasztalt.

A BBC 2018-ban azt írta, Martin az Attitude magazinnak adott interjújában arról beszélt, megbánta, hogy sokat várt a coming outtal:

Nem mondtam el senkinek, hogy meleg vagyok, emiatt pedig a partnereimet is rejtegettem a nyilvánosság elől.

Martin attól félt, tönkretenné karrierjét, ha felvállalná magát:

Nem nyitottam senki felé, és nemcsak a párkapcsolatokról beszélek most, hanem bármilyen emberi kapcsolatról. Nem akartam, hogy túlságosan megismerjenek. Senkivel sem ültem le egy hosszú beszélgetésre, még producerekkel vagy rendezőkkel sem, mert féltem, hogy ha két óránál több időt töltenek velem együtt, megismernék a természetem.

Egy 2012-es interjúban úgy fogalmazott, egyetlen korábbi kapcsolatát sem bánja, a férfiaktól és a nőktől is sokat tanult.

2016-ban a mexikói Fama magazinnak arról beszélt, hogy valójában mindkét nemhez vonzódik, de nem mondaná magát biszexuálisnak, mert kizárólag férfiakkal képes elképzelni romantikus kapcsolatot. Hozzátette, hogy nem szereti a címkézéseket, mert mindannyian emberek vagyunk, érzésekkel és szexuális szükségletekkel.

Meleg vagyok, a férfiak nyűgöznek le, de a szexben szeretem a szabadságot és nyitott vagyok a szexre egy nővel is, ha arra vágyom.

2010-es coming outja után Oprah Winfrey-nek arról beszélt, hogy sokáig ő is azt hitte, biszexuális, több nőbe is szerelmes volt. Többek közt Rebecca de Albába, egy mexikói tévésbe, akivel több mint 14 évig voltak együtt.

Az énekes a férjét, Jwan Yosefet az interneten ismerte meg. A szír és svéd származású festővel 2016-ban jöttek össze, két évvel később, 2018 januárjában jelentették be, hogy összeházasodtak. Közel egy évvel később, decemberben született meg lányuk, Lucía Martin-Yosef. 2019-ben egy díjátadó gálán Martin bejelentette, hogy negyedik gyereküket várják. Renn Martin-Yosef 2019 októberében született meg.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic