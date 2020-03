35 éve Afrikáért fogtak össze a celebek, Lionel Richie szerint most az egész világért kéne

Harmincöt évvel ezelőtt, 1985-ben jelent meg a We Are the World, amiből Prince végül kimaradt, és amiből Hofi paródiát készített.

There’s a choice we’re making, we’re saving our own lives

– így szól a We Are The World refrénjének egy része, ami magyar fordításban valahogy így hangzik: „Egy olyan választást hozunk, amivel megmentjük a saját életünket.”

A dal 1985 márciusában, kerek 35 évvel ezelőtt jelent meg. Az akkor legnagyobb sztároknak számító énekesek álltak össze a kedvéért, na meg azért, hogy így gyűjtsenek pénzt az Afrikában éhezők megsegítésére. A dallal összesen 63 millió dollárt szedtek össze (az akkori árfolyamon több mint hárommilliárd forint volt), és egyben ez lett az egyik leggyorsabban felvásárolt kislemez az amerikai popzene történelmében.

A dal egyik szerzője, Lionel Richie a napokban azt mondta a People magazinnak, elgondolkodott azon, hogy a dal ismét aktuális lehet a koronavírus-járvány miatt.

Ami Kínában és Európában történt, ide is elért. Vagyis, ha nem mentjük meg az ott élő testvéreinket, hozzánk is el fog érni. Ez mindannyiunkról szól. Együtt vagyunk ebben az egészben.

Tíz évvel ezelőtt, a 25. évfordulón egyszer már újra elővették a dalt, akkor a haiti földrengés áldozatai miatt. Most pedig lehet hogy a koronavírus-járvány miatt történik meg újra. Richie a magazinnak arról beszélt, amikor már látta, ebből világjárvány lesz, leült, hogy írjon egy másik dalt, amit a We Are the Wolrdhöz hasonlóan többen előadhatnak, de akármikor belekezdett az írásba, mindig azt az idézetet írta le, amivel mi is kezdtük a cikkünket.

Mindenki, kivéve Prince

Azt, hogy kell egy amerikai all stars-csapat, ami jótékonyságból énekel, Harry Belafonte találta ki, közvetlenül az 1984-es, britek által összehozott Do They Know It’s Christmas után. Hét héttel később a dalszerzőknek felkért Michael Jackson és Lionel Richie már kész volt a dallal, pár nappal később pedig már stúdióba is vonult az összes énekes, Jacksonon és Richie-n kívül mások mellett Stevie Wonder, a napokban 81 évesen elhunyt Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Ray Charles és Bob Dylan, producernek pedig behúzták Quincy Jonest.

Richie és Jackson a Jackson család otthonában, a Los Angeles-i Encinóban írták meg a dalt, amire Jackson egyik nővére, La Toya Jackson később úgy emlékezett, hogy Lionel Richie mindössze pár sort adott hozzá a szöveghez, a dal nagy részét Michael Jackson egymaga írta meg, igaz a dallamot teljesen egészében Richie készítette.

1985. január 24-én Quincy Jones minden egyes, a projektben résztvevő énekesnek kipostázott egy-egy kazettát, rajta Richie és Jackson dalával és instrukcióival, a felvételhez pedig egy levelet is mellékelt:

Elmondani sem tudom, mennyire fontos, hogy ezeket a számozott kazettákat ne adjátok ki a kezetekből másnak. Kérlek titeket, ne készítsetek másolatot, a kazettákat pedig küldjétek vissza január 28-ig. Évekkel később, amikor a gyerekeitek megkérdezik majd, hogy mit tettetek a világ éhezése ellen, büszkén mondhatjátok majd, hogy részt vettetek ebben.

A dalban résztvevők többsége a stúdióba egyenesen az American Music Awardsról érkezett, ugyanis a díjátadót aznap este tartották. Egyvalaki azonban nem ment el a felvételre: Prince.

Az énekesnek Michael Jacksonnal lett volna egy külön duettje, így az utolsó pillanatban kellett átszervezni a dolgokat a hiánya miatt. Arra, hogy Prince végül miért hagyta ki a dolgot, több magyarázat is született. Egy akkor megjelent újságcikk szerint az énekes egyszerűen csak nem akart másokkal szerepelni egy dalban, egy másik írás pedig arról számolt be, hogy Prince megsértődött, amiért a dalban résztvevő egyik énekes, Bob Geldof jelezte, hogy rosszul van tőle. De Prince-en kívül egy másik híresség is visszamondta a szereplését. Eredetileg Eddie Murphy-t is megkérték, hogy énekeljen, a színész azonban azt mondta, nem ér rá, amit később erősen megbánt.

Hogy az igazságtartalma mennyi, az kérdéses, de a stúdió ajtaján a résztvevő hírességeket állítólag a következő szöveg fogadta:

Kérlek hagyd kint az egódat.

Illetve emellett arról is szólnak vicceskedő legendák, hogy Stevie Wonder mindenkinek azt mondta, hogy ha a felvétel nem sikerül elsőre, ő és Ray Charles, a két vak énekes fog majd mindenkit hazavinni.

Instant siker

1985. március 8-án jelent meg a dal, ami a Billboard Hot 100 listáján rögtön a 21. helyre került. Négy hét alatt érte el az első helyet, de két héttel a megjelenése után már az első öt legnépszerűbb dal között szerepelt, ami senki másnak nem sikerült a Beatles Let It Be-je óta.

Az első 800 ezer lemezt mindössze három nap alatt adták el, ezzel 1985-ben ez volt a legsikeresebb dal, öt évvel később pedig eljutott odáig is, hogy a ’80-as évek legsikeresebb slágere lett.

És bár nagyon szépen hangzanak ezek a számok, akkoriban több helyről is kapott kritikákat a dal. Greil Marcus újságíró például úgy fogalmazott a megjelenése után, hogy a We Are the World olyan, mint egy Pepsi-reklám dalocskája, amit azzal indokolt, hogy a Pepsinek akkoriban Lionel Richie és Michael Jackson is írt dalt, előbbiben pedig egészen hasonlóan egy választásról énekeltek, ahogy a We Are the Worldben is.

Marcus hozzátette, hogy szerinte a We Are the World inkább szól a Pepsiről, mint Etiópiáról, és a hasznát is kevésbé fogják érezni az afrikai éhezők, mint a kólagyártó cég. Marcuson kívül egyébként a legtöbben dicsérték és szerették a dalt, paródiát is leginkább csak Magyarországon készítettek belőle: 1985-ben Hofi Géza hozta össze Piál a Föld címmel.

Kiemelt kép: Blank Archives/Getty Images