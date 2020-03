Megspóroltuk volna ezt a videót Vajna Tímea sógoráról melltartóban

Palácsik Lillával kipróbálták a TikTokon terjedő kihívást.

A Tiktok nevű platformon jelenleg a legnépszerűbb kihívás ez a forma, amit ebben a videóban Visváder Tamás és Palácsik Lilla is demonstrál. A lényege, hogy a videóban szereplő két ember egyike táncol, majd pár másodperc után aki először tartotta a telefont, megpróbálja lemásolni ugyanazt a mozgást, míg a felek ruhát cserélnek. Jennifer Lopez is megcsinálta ugyanezt vőlegényével, aki annyira komolyan vette a feladatot, hogy még Lopez fülbevalóját is felvette. Nekünk a melltartós Visváder Tamás jutott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Visváder-Palácsik Lilla (@lillapalacsik) által megosztott bejegyzés, Márc 25., 2020, időpont: 12:36 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@lillapalacsik