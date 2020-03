Justin Bieber élőben kapcsolta egy meztelen rajongóját

Az önkéntes karantén nagy unalmában Justin Bieber is indított egy live-ot az Instagramján, hogy beszélgessen a rajongóival, sőt, néhányukat be is kapcsolta az élőzésbe.

Az egyik jelentkező azonban nem számított rá, hogy az énekes tényleg beveszi a videójába, ezért beijedt, amikor meztelenül, az ágyon fekve hirtelen több ezren őt figyelték.

– mondta neki Bieber, aki ezután ki is kapcsolta a nőt.

Justin Bieber was accepting requests from fans to talk to them via Intagram live and this woman was naked LMFAOOO pic.twitter.com/YKy3pfbmFh

— ᴹ (@glossywife) March 23, 2020