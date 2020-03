„Egy hétvégére 180 ezerért olcsó is voltam Richard Gere-nek” – 30 éves lett a Micsoda nő!

A fent olvasható mondattal oltotta le Julia Roberts a Guardian egyik újságíróját, aki arról faggatta a színésznőt, miért népszerűsítették a prostitúciót a Micsoda nő!-vel. Ahogy a színésznő mondta: mindenkinek nem lehet megfelelni, az egész film egyébként is egy tündérmese. Három évtizede mutatták be a filmet, ennek apropóján összeszedtük nektek azokat az érdekességeket, melyek miatt jól öregedett a film, és amitől Julia Roberts bekerült a hollywoodi dívák körébe.

Így jött össze

Huszonöt év? Nekem negyvenötnek tűnik. Igaz, két házasságom is volt azóta, talán azért észlelem másképp az időt

– nyilatkozott Richard Gere néhány éve, amikor a TODAY show-ban gyűltek össze néhányan (például természetesen Julia Roberts is) a film huszonötödik évfordulója miatt. Ott derült ki az is, hogy Gere egyáltalán nem emlékszik első találkozásukra a színésznővel, ami mellesleg igen kellemetlenre sikerült. Erről már Roberts beszélt az Entertainment Weekly Radio stúdiójában. Mint kiderült, a rendező Garry Marshall nem talált megfelelő színészt az ügyvéd Edward Lewis karakteréhez (Al Pacino és Sylvester Stallone is visszadobták a forgatókönyvet), egyik utolsó mentsvára volt Gere, akinek New York-i lakásába személyesen utaztak el Robertsszel, hogy meggyőzzék a forgatókönyv sikerességéről. Némi könnyed csevej után a rendező felállt, és otthagyta a két színészt a lakásban – azt próbálta kideríteni, mennyire képesek-e egymásra hangolódni.

Ilyeneket kérdeztem tőle, hogy »és te hogy vagy?«, ami nagyon ciki. Richard komoly színész, akinek határozott elképzelései voltak a karakterről, a filmről. Én meg csak bólogattam, mosolyogtam mindenre, amit csak mondott

– mesélte Roberts, aki meggyőzési technikáiról is szót ejtett. „Szó szerint könyörögtem, hogy vállalja el, mert ellenkező esetben én elveszítem a munkámat, a filmnek annyi” – emlékezett vissza a színésznő az 1989-es év elejére. Végül úgy győzte meg, hogy míg Gere telefonált, Roberts egy cetlire felírta neki, hogy „Légyszi, mondj igent!”, kollégája pedig kedves gesztusként fogadta ezt, ezért rábólintott a dologra.

A Micsoda nő! instant siker lett a megjelenése után, még csak nem is kellett éveket, évtizedeket várni arra, hogy sok más kilencvenes évekbeli vígjátékhoz hasonlóan kultuszstátuszba emelkedjen. Március huszonharmadikán debütált 1990-ben, és annyira jól nyitott a mozipénztáraknál, hogy egyből a legnézettebb film lett. Tizenegy millió dollárt, akkori árfolyamon hatszázhetven millió forintot hozott a nyitóhétvégén, négy hétvégén keresztül pedig nem is lehetett letaszítani az első helyről az amerikaiaknál.

A harmincéves évforduló kapcsán összeszedtünk tíz kevésbé ismert tényt a filmről.

1. Nem is Julia Roberts van a film plakátján

Ez az állítás nagyjából hetvenöt százalékban igaz, mert főleg a színésznő testdublőre, Shelley Michelle látható, Roberts fejét csak utólag montírozták rá a képre. Kissé érthetetlen az is, hogy a filmben vörös hajszínnel látható színésznő miért sötétbarna a plakáton. És Gere őszes haja mitől lett a plakát készítésére fekete?

Mármint ezen, itt:

2. Roberts félt a szexjelenettől

A film forgatásának idején mindössze huszonegy éves volt a színésznő, és amikor a Gere-rel való ágyjelenet forgatására került a sor, egy ér annyira kidagadt a színésznő homlokán az idegességtől, hogy muszáj volt lenyugtatni. Gere és a rendező addig masszírozták Roberts homlokát, míg el nem tűnt az ér. És hogy az ágyjelenetnél se legyen ideges, Marshall bemászott közéjük oldani a feszültséget.

Oka van annak, miért nem csinálok ilyen jeleneteket, és annak is, miért nem mászkálok fürdőruhában a filmekben. Nem az én világom

– mesélte egy interjú során.

3. Az eredeti befejezéstől rosszat álmodtunk volna

A legelső szkript alapján a film vége nagyon sötét volt: Roberts Vivianjének barátnője túladagolásban meghal, Gere Edwardja pedig szakított volna a prostituálttal. Ráadásul úgy, hogy kidobja az autóból a pénzzel együtt, amit fizetett neki a szolgáltatásokért. Épp emiatt gondolták, hogy a 3000 dollár jó cím lesz majd a filmnek, ugyanis Edward ennyit fizetett Viviannek.

De a Disney beállt a produkció mögé, szerződtették Marshallt, ő pedig romantikus komédiaként vidám befejezést szeretett volna.

4. Szürreális problémákat kellett orvosolni

Abban a jelenetben, mikor Vivian az I Love Lucy című sorozatot nézi a tévében, nagyokat nevet, de mindezt nehezen tudta elérni Garry Marshall, mert Roberts nem tudott olyan meggyőzően és gyerekesen nevetni a látottakon, amit a rendező jónak tartott volna. Így az operatőrrel kitalálták, hogy majd Marshall megcsiklandozza a színésznő lábát, amitől biztosan őszintén fog röhögni.

Így is történt.

5. A Porsche és a Ferrari is kikosarazta a filmet

Mivel a filmben Edward amolyan playboyként éli az életét, ehhez mérten választottak neki autót. Eredetileg megkeresték a Porschét és a Ferrarit, hogy majd valamelyiket vezethesse Gere a filmben Los Angeles utcáin. Azonban mindkét cég nemet mondott erre, mert nem szerették volna, ha a prostitúcióval bármilyen formában összekötik márkáikat az emberek. Nem úgy a Lotus, akik szívesen rendelkezésre bocsátották Esprit nevű sportautójukat, amit a filmben Roberts is vezet. Utóbbi is izgalmas tény, mert a színésznőnek ekkor még nem volt jogsija, ezért is olyan izgatott a film azon jelenetében, mikor a volán mögé engedi őt Edward.

Visszatérve a Lotusra: jól jártak, mert a film kasszasiker lett, az Espritért pedig megőrültek az emberek, a típus eladásai háromszorosára nőttek.

6. Roberts ruháit kézből vették az utcáról

A film során Vivian számos különleges ruhadarabban látható, a huszonöt éves TODAY show-s találkozón megemlítette Gere is, hogy kimondottan szerették nézni, ahogy Roberts a lehetetlen magassarkú cipőkben sétálgatott, főként amiatt is, mert nagyon csinosak a hosszú lábai.

Az alább látható vörös blézerrel a film legelején találkozunk, mikor Gere karaktere felcsípi Robertset, aki ebben a szettben ácsorog az utcán. A film stylistjai az utcán szúrták ki a blézert, miközben a Hollywood Boulevard-on járkáltak divatinspirációk után kajtatva. Észrevették a vörös ruhadarabot egy járókelőn, majd ott helyben készpénzért megvásárolták tőle. Nagyrészt a filmben látható összes szettet így szerezték.

7. Megfogadták, hogy nem lesz második rész

Miután a film komoly sikereket ért el, Roberts, Gere és Marshall megfogadták, hogy soha nem készítik el a folytatást. Ez így is lett, a rendező 2016-ban elhunyt, pár évvel azelőtt erről is beszélt egy interjúban:

Richard és Julia között remek a kémia, ennek ellenére fogadalmat kötöttünk, hogy mivel nem számítottunk ekkora sikerre, tiszteletben tartjuk ezt, és nem lovagoljuk meg egy folytatással. Viszont arról is egyezséget kötöttünk, hogy ha ismét csinálunk filmet, abban mind benne leszünk. Emlékszem, jött is egy hívás, a feleségem hozta oda a telefont, hogy »Julia és Richard vannak a vonalban valami forgatókönyvvel!«. Ez volt az Oltári nő

– mondta, majd hozzátette, volt már, hogy Gere-rel olvastak egy szkriptet, de érezték, fel kéne hívni Robertset, mert mérges lesz, ha kihagyják belőle. Felhívták, majd a színésznő közölte: „Ugye tudjátok, hogy ha ilyen esetekben nem hívtok, nagy bajban lesztek?”

8. Vivian nyaklánca külön sztorit érdemelne

A jelenet, amikor Edward egy gyönyörű nyakláncot ajándékoz Viviannek, Gere és Marshall agyszüleménye volt. Gere kinyit egy ékszerdobozt, ami a nyakéket rejti, Roberts odanyúl, majd Gere rácsapja a kezére a fedelet. Ezen annyira meglepődik a színésznő, hogy hangosan felnevet, és kifordul az operatőrök és a stáb többi tagja felé.

Marshall unalmasnak, nyálasnak tartotta a jelenetet, ezért félrehívta Gere-t, hogy csapja rá Roberts kezére a doboz fedelét. Ez pedig benne is maradt a filmben. A nyaklánc ráadásul valóban nagyon drága darab volt, amit a film költségvetése már nem bírt volna el, így azt egy ékszerboltból kölcsönözték. Több mint kettőszáz ötvenezer dollárba került, akkori forint árfolyamon tizenöt milliót ért. Emiatt az üzlet kiküldött egy biztonsági őrt a forgatásokra, hogy megbizonyosodjanak arról, nem történik-e valami a nyaklánccal.

8. Az ikonikus vörös ruha majdnem fekete lett

A film stylistja és jelmeztervezője Marilyn Vance volt, aki Marshall halálakor írt egy memoárt a Hollywood Reporterbe. Mint írta, Robertset úgy kellett a film végére előkelő ruhákba bújtatni, hogy a nézőnek észrevétlen maradjon, mennyire hozzáigazították őt Edward kifinomult stílusához.

Garry nem volt vizuális típus, de nagyon élvezte, hogy benne lehetett ezekben a kérdésekben is. Ő fekete estélyit akart Juliára adni, de a kamerán keresztül megnéztük, és nem működött. Ezért a piros mellett döntöttünk

– fogalmazott Vance.

10. Gere nem szereti a filmet

Erről egy ausztrál lapnak beszélt 2012-ben a színész, akkor úgy fogalmazott: „A filmjeim közül ez szeretem a legkevésbé. Az emberek erről kérdezgetnek, de már teljesen elfelejtettem. Egy hülye kis romantikus komédia volt, a Végzetes hazugságok című filmem sokkal komolyabb”.

Ha már a fehér pöttyös, barna ruha –tavaly megidézte azt a színésznő.

Kiemelt kép: Buena Vista/Getty Images