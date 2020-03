„Itt Amerikában mindenki a vécépapírt keresi, Olaszországban viszont az ételt” – celebek és a koronavírus

A hírességek közül egyelőre csak Tom Hanks és felesége kapta el a koronavírust, a legtöbb híresség csak fellépéseit mondta le, mások pedig szimplán csak aggódnak.

Az első híresség, aki hivatalosan is bejelentette, hogy elkapta a koronavírust, Tom Hanks, aki feleségével, Rita Wilsonnal együtt betegedett meg Ausztráliában, miközben egy filmforgatáson dolgoztak. A színész házaspárt most elkülönítik és megfigyelik, amíg a helyi egészségügyi hatóságok ezt szükségesnek találják.

Rajtuk kívül más hírességet csak közvetve érint a járvány, Matthew Brodericknek például a nővére fertőződött meg. A legtöbben továbbra is inkább csak aggódnak, vagy lemondják fellépéseiket, bár utóbbira a legtöbb helyen már kötelezik is őket. A látványosan aggódók közé tartozik Naomi Campbell, aki teljes védőfelszerelésben ült repülőre.

Naomi Campbell fotója szerepel az elővigyázatosnál a szótárban Ha egy dolgot biztosra vehetünk, akkor az az, hogy ő biztosan nem fogja elkapni a koronavírust.

Campbellt egyébként hetekkel megelőzte Gwyneth Paltrow, aki már február 26-án maszkban utazott Párizsba. Akkor a színésznő mindenkinek azt javasolta, hogy ne fogjon senki senkivel kezet, ellenben mindenki rendszeresen mossa meg a kezét. Arra is utalt, hogy filmben már átélt hasonlókat, ő volt ugyanis a Fertőzés című film egyik főszereplője.

De maszkban utazott nemrég Kate Hudson és Bella Hadid is.

Február végén még Észak-Olaszországban forgatott Eva Longoria, aki egy Instagram-videóban köszönte meg, hogy aggódnak érte. A színésznő azóta egyébként már elhagyta Olaszországot és újra Los Angelesben van.

A dán színésznő, Brigitte Nielsen a Talk című műsorban beszélt arról, hogy aggódik családja biztonságáért, fiai ugyanis Olaszországban élnek, ott vannak ők is a 16 millió karanténba zárt ember közt. Nielsennek korábbi kapcsolataiból négy fia született, másfél éve pedig született egy lánya is jelenlegi férjétől, Mattia Dessitől.

Minden nap beszélek a gyerekeimmel. Milánóban laknak, azon a környéken, ahol nagyobb a veszély. Igen, tényleg az egész országot lezárták. A fiaim azt mondják, hogy jól vannak, de ez most egy szörnyű helyzet számukra, és félnek. (…) Itt Amerikában mindenki a vécépapírt keresi, Olaszországban viszont az ételt. Nem a vírus miatt pánikolnak, hanem azért, mert nem lesz étel és tiszta víz

– mondta Nielsen, aki hozzátette, hogy mindenkinek komolyan kéne vennie a helyzetet, bár pánikolni nem érdemes.

A helyzet komolysága ellenére még mindig vannak olyanok, akik viccet csinálnak a koronavírusból is. Howard Mandel kanadai komikus március 10-én az America’s Got Talent tehetségkutató műsorba védőfelszerelésben érkezett. A People-nek adott nyilatkozatából pedig kiderült, hogy ezzel csak félig viccelt, mert valójában retteg mindenféle fertőzéstől, és már senkivel sem hajlandó kezet fogni.

Természetesen már a kamuhírek is megjelentek. A Cosmopolitan például arról ír, hogy egy magát BBC Breaking Newsnak nevező Twitter-profil azt állította, hogy a Harry Potter-filmekből ismert Daniel Radcliffe koronavírusos lett, a posztot pedig annak törléséig viszonylag sokan megosztották és el is hitték. Többek közt újságírók is a New York Timestól, a CBS Newstól és a Politicótól. A színész később reagált a gyanúsítgatásokra.

Miután március 11-én Magyarország teljes területére országos veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, a magyar celebek közül is többen nyilvánultak meg koronavírus-témában.

Tóth Gabi az azóta törölt posztjában azt írta:

Sokan azt gondolják, hogy nekünk milyen könnyű mert ismertek vagyunk ,tele vagyunk emiatt lóvéval és mi megtehetünk bármit mert tuti félre van téve sok milla a számlánkon! Ez a legnagyobb tévhit, amit rólunk hisznek! A mi munkánk konkrétan 1 nap alatt szűnt meg és ki tudja, mikor fogunk újra pénzt keresni!

Liptai Claudia az énekesnőhöz hasonlóan arról írt, hogy az ő helyzete sem fényes. Ő úgy fogalmazott, hogy bár sokan azt gondolják, a médiában dolgozó emberek rengeteg pénzt tudnak felhalmozni, ő nem keres annyit, mint Beyoncé. Hozzátette, hogy gyerekeit már kivette az iskolából és az óvodából, illetve reméli, hogy a koronavírus miatt kialakult jelenlegi helyzet hamarosan már csak történelem lesz.

Ördög Nóra Győrből posztolt, ahol egy színházi előadást nézett meg. Szerinte már benne volt a levegőben, hogy nem fog jó ideig újabb előadást megnézni, ezért minden erejével megpróbált tapsolni. A kulcs szerinte a fegyelmezettségben rejlik, ha minél hamarabb akarjuk átvészelni a vírust. Hargitai Bea az ötéves fiával együtt mutatta meg, hogyan kell kezet mosni, ami különösen fontos koronavírus idején, Rubint Réka pedig az összes edzését és táborát lemondta.

Tatár Csilla még a veszélyhelyzet előtt fejtette ki véleményét viszonylag hosszan a témában. Az egyébként nyolchónapos terhes műsorvezető Instagram-posztjában azt írta, lemondta minden nyilvános szereplését, podcast-felvételét és interjúját, illetve lehetőleg mindent online rendeléssel vásárol. Lemondták férjével közös utazásukat is, gyerekével pedig nem megy játszóházba. Hozzátette, hogy nem tankolt fel tartós élelmiszerekből és nem pánikol, pusztán próbál felelősségteljes lenni a jelenlegi helyzetben.

Szerintem ebben a helyzetben (is), igenis számítanak az egyéni döntések. Nem kell megvárni, hogy nálunk is nagyobb baj legyen, azon röhögni pedig, hogy milyen hülyék mások, hogy nem élik rendesen az életüket, nem járnak shoppingolni, meg szórakozni ebben a helyzetben… szerintem kifejezetten kínos

– írta Instagramján Tatár.

A témában egyelőre a legérintettebb magyar celeb Staller Ilona, vagyis Cicciolina, aki Olaszországban él, és a mostani helyzetről a Blikknek nyilatkozott. Elmondta, hogy bevásárolt, bár tizenkét macskájának nem tudott hónapokra előre megvenni mindent. Étterembe, fodrászhoz és konditerembe se jár már, fellépéseit pedig lemondták:

Nem vagyok egy nagy konyhatündér, most mégis itthon főzőcskézem. Eddig hetente jártam fodrászhoz, de most itthon mosom a hajam, félek elmenni még a konditerembe is Elkezdődnek az üzletfeltörések, rablások, ha elfogy az emberek élelme.

Kiemelt kép: Instagram/Naomi Campbell