Selena Gomez is kipróbálta a híres Rachel frizurát

A Jóbarátok mellett Goldie Hawn volt Gomez frizurájának inspirációja.

A Rachel frizurát az 1994-es felbukkanása óta sosem fogja megunni a világ. A tépett hajvágást Jennifer Anistonon láttuk a Jóbarátok első évadában és annyira népszerű lett, hogy a fodrásznak magyarázni se kellett, elég volt csak kimondani Rachel nevét, és már neki is állt a vágásnak. A frizura felbukkanása óta túlélt két évtizedet és most, Selena Gomezen láthatjuk újra. Gomez Kelly Clarkson talkshowjában jelent meg a nosztalgikus hajjal, amit a fodrásza, Marissa Marino szerint nemcsak Aniston, hanem Goldie Hawn karaktere is megihlette az Elvált nők klubjából.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Marissa Marino (@marissa.marino) által megosztott bejegyzés, Márc 9., 2020, időpont: 11:18 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: YouTube