Nicsak, ki vagyok: A Bohóc és a Szívkirálynő mintha egy horrorból lépett volna elő

Pennywise a kanyarban sincs.

Ha valakinek, aki most csöppent erre a bolygóra, el kéne magyaráznunk, hogy mi a költői kérdés, valószínűleg a TV2 posztjának szövegét használnánk példaként, ami így hangzik:

Mókás vagy félelmetes a bohóc jelmeze?

Egyrészt egyelőre keressük az embert, aki valaha is viccesnek talált egy bohócot (elnézést kérünk minden bohóc olvasónktól), másrészt ezután keresni fogjuk azt az embert is, aki ezt a videót látva nem húzta magára reflexből a takarót, akkor is, ha nem is volt a kezében takaró. Akinek Pennywise rémálmokat okozott, az valószínűleg soha többé nem fog aludni ezután.

De ha ez nem lenne elég, a csatorna megmutatta a szintén holnap színpadra lépő Szívkirálynő jelmezét is, ami legalább annyira ijesztő, ha nem félelmetesebb.

