Lady Gaga egy kád jégben meztelenül mondott köszönetet rajongóinak

Lady Gaga filmes kitérője után visszatért popzenei karrierjéhez Stupid Love című új dalával, a klipje forgatásáról pedig egészen fura videót osztott meg Instagram-sztorijai közt a hétvégén. Az énekesnő meztelenül fekszik egy kád jégben, közben pedig köszönetet mond rajongóinak. Ilyent is ritkán látunk ekkora sztártól, de Gagától mondjuk nem annyira meglepő az ilyesmi.

.@LadyGaga shows love for Little Monsters in throwback video from the “Stupid Love” music video set. ❤️ pic.twitter.com/9lHfEcE3h0

— Pop Crave (@PopCraveMusic) 2020. március 1.