Leonardo DiCapriónak is beszólt Taylor Swift az új zenéjével

A férfiak uralta világról énekelt.

Megérkezett Taylor Swift legújabb zenéje, a The Man, amiben az énekesnő férfinak öltözött, sőt teljesen el is maszkírozták. A klipet ő rendezte, még Dwayne Johnson is cameózott a hangjával egyet, amúgy meg Leonardo DiCapriónak üzengetett Swift, és úgy fest, Jake Gyllenhaal mintájára maszkírozták el.

Utóbbival elég sokáig járt, néhány dalában már énekelt erről az időszakról. DiCapriót másképp figurázta ki: a színész szupermodellek társaságában bulizgatott többször St Tropez-ben, ezt meg is énekelte a dalban, hogy szeretne olyan lenni, mint a színész a jachtbulijain.

Egyébként a zene erősen kisarkítva a férfiakról szól általánosságban, hogy mennyivel több mindent megengedhetnek maguknak a társadalomban: így történhet meg, hogy Swift a videóban a metróban vizel, rágyújt egy szivarra mások orra előtt

Kiemelt kép: YouTube.com/TaylorSwift