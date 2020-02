Koronavírus: Erdélyi Mónikának harcolnia kellett a boltban az ecetes uborkáért

Több hazai szupermarketben is üresen maradtak a polcok a tartós élelmiszereket felsorakoztató részlegeken a koronavírus okozta pánik miatt. Kollégánk szerint Rómában nincs semmifajta pánikhelyzet, ott egyelőre normális ütemben halad a vásárlás.

Az olasz fővárosban nem látni lerabolt polcokat a nagy élelmiszerboltokban, az itteniek egyelőre nem idegeskednek, és az olasz kormány is nyugtatni próbál.

Nem úgy itthon, számolt be róla Instagramon Erdélyi Mónika, aki sztorikban mesélt vásárlási élményeiről. Mint kiderült,

pár dologért ugrott csak el a boltba.

Több mint tíz rövidke videóban mesélte el a kálváriát:

– teszi fel a kérdést Erdélyi, majd tovább elmélkedett a koronavírus okozta pánikról.

Bevallom, pár doboz konzervet azért én is behajítottam, már ami maradt. Gondoltam, rajtam ne múljon, nehogy már itt éhen haljunk. A vége az lett, hogy én is egy telekosárral jöttem ki. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hatnak rám ezek a dolgok, de ti nem láttátok azokat az embereket, hogy mennyire pánikba volt mindenki. Egy normális családanyának vagy családapának erre gondolnia kell, hogy a család nehogy éhezzen. Végülis elfogy a kaja előbb-utóbb, ha nem most a vírus miatt, akkor elfogy később, nincs ezzel probléma.