Pamela Anderson tagadja, hogy exférje kifizette volna adósságait

Pamela Anderson váratlanul összeházasodott, majd váratlanul elvált 12 nappal később Jon Peters producerrel, aki azt állította, hogy Andersonnak 200 ezres tartozása volt, amit ő fizetett ki neki.

Most Anderson is megszólalt ezzel kapcsolatban, de tagadja, hogy így lett volna, sőt, nem is volt tartozása egyáltalán, írja a JustJared.

Nincs szükségem senkire, hogy fizessem a számláimat. Van egy 10 milliós házam Malibu környékén, amit két éve kiadtam több évre 40 ezer dollárért havonta. Ez bőven több, mint amennyire szükségem lenne a kiadásaimhoz és számláim fizetéséhez. Vannak élő szerződéseim és egyéb munkákat is végzek. A pénzt nagyrészt a Ladysmith projektembe ölöm. Szerintem ingatlanba fektetni a legjobb.

Forintba átszámolva havonta 12 millióért adta ki házát. Azt ugyanakkor megerősítette, hogy Peters adott neki 100 ezer dollárt a szakításuk után, de állítja, ennek minden centje szervezetéhez ment adományként.

