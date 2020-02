Mutatjuk a szlovák Istenes Bencét!

A mai Fókuszban bepillanthattunk az Álarcos énekes kulisszái mögé, bemutatva, hogy nem csak a magyar produkció forog a műsor stúdiójában. A szlovák és cseh verzióját is nálunk veszik fel ugyanis a műsornak. A két országgal koprodukcióban készülnek a műsorok, még a jelmezek is ugyanazok, akárcsak a díszletek. Ugyanakkor a szlovákok és csehek még csak most kezdték el felvenni a saját verziójukat. A bejátszásban egyébként láthatjuk a szlovák Istenes Bencét is!

Kiemelt kép: RTL Klub