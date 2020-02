Ilyen fotót se sűrűn látni Meghan Markle-ről

A brit Vogue vendégszerkesztője volt Harry herceg felesége, a munkafolyamatokról került ki videó és fotó is.

Edward Enninful, a brit Vogue főszerkesztője a héten arról beszélt, hogy a magazinba 2019 szeptemberében vendégszerkesztőként dolgozó Meghan Markle rendkívül jót tett az eladásoknak, ugyanis

a lapszám a leggyorsabban eladott példány lett a lap történetében.

Ezt ünnepelvén, Meghan és ő is megosztottak egy kulisszák mögötti videóanyagot, ami még az előző év augusztusában készült, ebben arról beszéltek, hogyan jött létre a közös munka. Többek között az is látható, hogyan választották ki a címlapra kerülő személyeket, még azt is felvették videóra, ahogy Jane Fondát felhívták telefonon.

A videó a sussexroyal Instagram-oldalon is elérhető, a kép viszont csak Enninfulnél.

Kiemelt kép: Instagram.com/edward_enninful