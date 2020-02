Lil Nas X új klipjében a „nagy” Nas Morpheus-ként rappel

Egy klipben a két Nas!

Lil Nas X Rodeo című száma még tavalyi, 7 című EP-jén jelent meg, Cardi B vendégszereplésével. Az idei Grammy-n debütált a dal remixe, amihez az Old Town Roaddal rekordokat döntő popsztár megnyerte a legendás rappert, Nas-t, akitől ugye a nevét kölcsönözte, most pedig a klipje is megérkezett, amiben a „fiatalabb” Nas vámpír, az „idősebb” Nas pedig Morpheus a Mátrixból.

Lil Nas X egyébként Twitteren már reagált arra, hogy miért nem szerepel a klipben Cardi B is, aki a dal eredeti verzióján rappel. Elmondta, hogy szerette volna, de nem ért rá.

i didn’t “kick” cardi off of rodeo. she couldn’t do the video. we cool tho. — nope (@LilNasX) 2020. február 6.

