Voksán Virág fürdés közben mutatta meg terheshasát

Néhány hét múlva szülni fog.

A dj két hónappal ezelőtt árulta el, hogy ismét várandós. Párjával ugyan nagyobb korkülönbséget szerettek volna a gyerekek között, de Beni testvére hamarabb összejött, mint gondolták. Az idő pedig rohan, amit Voksán Virág meg is mutatott közösségi oldalán.

A bejelentés óta gyakorlatilag egyszer sem posztolt a teste alakulásáról, most viszont nagyon is direktben készített egy képet meztelen hasáról. Bejegyzésében pedig azt is elárulta, hogy a 31. héten jár, tehát már egyre közelebb van a szülés ideje.



Kiemelt kép: Facebook/Virag Voksan