Selena Gomez is sminkcuccot dob a piacra

Rare Beauty néven sminktermékeket dob piacra Selena Gomez énekesnő, aki egy promóvideóval adta a világ tudtára, hogy mibe kezdett bele két évvel ezelőtt. Mint írta:

Srácok, ezen a különleges dolgon munkálkodtam az elmúlt két évben, és most hivatalosan is bejelenthetem, hogy a Rare Beauty nyártól kapható lesz a Sephora észak-amerikai üzleteiben. Itt egy kis videó róla. Van még több is, alig várom, hogy megosszam veletek