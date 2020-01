Chris Martin musicalt akart csinálni a Hang nélkülből

Írt is Emily Bluntnak, aki már bánja, hogy nem válaszolt.

Chris Martin annyira rajongott a Hang nélkülért, hogy írt is egy dalt róla, amit felvett videóra, majd elküldte üzenetben Emily Bluntnak azzal, hogy szeretne csinálni egy musicalt a filmből. Ezt Ellen DeGeneres műsorában mesélte korábban a Coldplay frontembere, de mint mondta, Blunt nem válaszolt az üzeneteire, úgyhogy most valahányszor látja a reklámokat a film folytatásáról, rosszul érzi magát. Bluntot most szembesítette ezzel DeGeneres, a színésznő pedig elmondta, hogy cukinak és viccesnek tartotta, akart rá válaszolni, de úgy alapvetően nehezen szokott visszaírni embereknek, úgyhogy reggelre halasztotta. Reggel viszont elfelejtette, egy héttel jutott eszébe legközelebb, de annyira cikinek érezte ilyen későn válaszolni, hogy inkább lógva hagyta a dolgot és úgy döntött, szégyenében kerüli Martint.

Kiemelt kép: YouTube