A meleg és a társaság is hiányzik neki.

Mivel New Yorkban pont olyan hideg van, mint Magyarországon, ezért Mihalik Enikő is hiányolja már a napsütést. Vágyakozása tárgyáról pedig egy emléket is megosztott. A fotón épp a barátnőivel fürdőzik. Első ránézésre meztelenül, ami a modelltől nem áll messze.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon (@eniko) által megosztott bejegyzés, Jan 23., 2020, időpont: 10:41 (PST időzóna szerint)

Hasonló képet bő két évvel ezelőtt posztolt, ami talán ugyanannak az utazásnak az emléke. Itt pedig határozottan meztelenek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon (@eniko) által megosztott bejegyzés, Okt 4., 2017, időpont: 2:46 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@eniko