Anna Faris-t hónapokkal ezelőtt eljegyezték titokban

Ezt kollégája kotyogta el.

November környékén lefotózták Anna Faris-t egy gyűrűvel a kezén és azóta ment a találgatás a külföldi sajtóban, hogy vajon eljegyezte-e Michael Barrett operatőr, akivel járnak egy ideje már. Most Faris kollégája, az Oscar-díjas Allison Janney, akivel az Anyák gyöngyében játszanak együtt, elárulta egy interjúban, hogy valóban a színésznőt valóban eljegyezték, számol be róla a Just Jared.

Úgy tudom, hogy már jó ideje el van jegyezve. Eddig titokban tartottam, de most már tudjátok ti is! Szóval már megünnepeltem velük egy ideje.

Farris egyébként 9 évig Chris Pratt felesége volt, úgy tűnik, a válás óta végül mindketten megtalálták a boldogságot.

Kiemelt kép: Carlos Tischler/Getty Images