Kutai VV Kingát másfél év után először hallja gyereke

A Fókuszban beszélt róla.

Mint arról korábban írtunk, a Való Világ negyedik szériájának egykori szereplője, Kutai Kinga Instagramján beszélt először gyerekének hallássérüléséről.

A posztban azt ígérte, hogy a mai Fókuszban beszél majd bővebben róla, amiből kiderült, hogy a rendellenességgel születő gyerekkel most, a műtétje után tudnak először kommunikálni, egy készüléknek köszönhetően már hallja is, ha beszélnek hozzá. A betegsége ugyanis a siketséghez hasonló halláskárosodással jár. A csecsemőkori hallásszűrésen derült ki a probléma, ami mostanra oldódott meg. A szegmensben egyébként láthatjuk azt is, hogyan örül másfél éves gyerekük, hogy zenét hall.

Kiemelt kép: RTL Klub