Bódi Sylvi a plasztikázásról: Egyre több a felfújt száj, gumilabda mell, pohár megáll rajta popsi

Bódi Sylvi egy felettébb hosszú poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán, miután a platform feldobálgatott neki profilokat, ahol olyan nők szerepeltek, akik plasztikai műtétnek vetették alá magukat. A modell nem igazán érti a manapság trendi „átalakuló show”-t:

Feldob az Insta ilyen-olyan ajánlásokat.Néha belenézek ezekbe a profilokba.(De minek?! 🤷🏻‍♀️)Én nem is értem ezt a nagy őrült “átalakuló show”-t, ami itt megy az elmúlt években…Míg várom, hogy teljesen begyógyuljon a hegem, el-elmélázgatok ezen… Észrevettétek, hogy egyre több Kim Kardashian, Angelina Jolie stb.van az Instán és az utcákon is…Sajnos én most nem csak a felnőtt nőkről beszélek, hanem fiatal, szinte tini korú lányokról.Rossz irányba megy a világ…😔Ezt látják az Instán és egyéb közösségi oldalakon, s beállnak a sorba, ahelyett, hogy megőriznék az egyéniségüket, egyediségüket.

– kezdi posztját, majd tovább folytatta azzal, milyen beavatkozásokat vesz észre a lányokon:

Vajon ezek lányok, miért akarnak máshoz hasonlítani, amikor megadatott az a lehetőség számunkra, hogy önmaguk lehessenek?🤔Hozzák ki magukból a legjobbat, szépüljenek, csinosodjanak!Ez oké.De miért van szükség arra, hogy minden porcikájukat szétműtessék, megváltoztassák…?!Pisze orr, felfújt száj, gumilabda mellek,‘pohár megáll rajta’ popsik…Egy kaptafa mind. Egyesek annyira belendülnek, hogy teljesen elvesztik a realitás érzéküket… Egyre nagyobbra pumpáltatják fel a szájukat, egyre nagyobb szilikont tetetnek be a mellükbe…Áll korrekció, járom csont környékére töltés…Minden legyen, csak önmaga ne és minél jobban hasonlítson X-hez vagy Y-hoz.Miért jó ez?Mit ad nekik ez?Ettől kerül egyensúlyba a lelkük?Ettől fogják magukat elfogadni és szeretni?Ha így van, akkor miért nem látszanak tényleg boldognak ezen beavatkozások után?🤔Hol van ennek a vége?Meddig lehet elmenni?A teljesen eltorzultaknak miért nincs a környezetében valaki, aki szól neki, hogy ne essen túlzásokba, ne csináljon magából bohócot, álljon le mert tíz év múlva le fog szakadni az arca?

– teszi fel kérdéseit sorra, majd arra biztatta férfi követőit, mondják meg, ők mit szeretnek a plasztikai műtéten átesett nőkön. Meg persze a sebészek szerepét is kiemelte:

A férfi, aki egy ilyen csajt választ magának meg csak csodálkozik, hogy közös gyermekükben nem látja anyja “szép” vonásait…😆 Egyébként érdekelne a férfiak véleménye is a témában…hogy ők hogy látják?! Természetes vagy agyonműtött a nyerő? Az is lehet, hogy sokan örülnek ennek a trendnek, hiszen akik lemaradtak az igaziról, azoknak itt vannak a klónok!🤣 Azért a plasztikai sebészek fejébe, szívébe is belenéznék…A paciens követeli a nagyobb implantátumot, nem törődvén azzal, hogy a vázrendszere és a bőre elbírja-e és egyáltalán arányos-e az alkatával.