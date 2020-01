Chris Hemsworth 1 millió dollárt adományozott az ausztrál bozóttüzek áldozatainak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nicole Kidman és Kylie Minogue is fél millió dollárral segíti az ausztrál bozóttüzek rászorulóit, most pedig újabb ausztrál világsztár adományozott a nemes célért.

Chris Hemsworth Instagram-posztban jelezte, hogy egy millió dollárt, vagyis majdnem 300 millió forintot adományoz. Egyúttal arra buzdít mindenkit, hogy bármi keveset is tud, adományozzon szintén, jelezve, hogy linkeket is elhelyezett Instagram biojában, ahol ezt meg lehet tenni.

Helló mindenki. Mint te, én is támogatni akarom a harcot a bozóttüzek ellen itt Ausztráliában. A családom és én egy millió dollárral járulunk hozzá. Remélhetőleg ti is be tudtok szállni. Minden apró adomány számít, bármennyit is tudsz összekuporgatni a célért, nagyra értékelendő.