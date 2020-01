Kerry Washington melltartó nélkül sem volt közönséges a Golden Globe-on

Átadták a Golden Globe-díjakat, jövőre pedig már kéne egy külön kategória a ruháknak is, mert egyre kreatívabbak a celebek, pontosabban a stylistjaik. Persze ha lenne is egy ilyen díj, azt nyilvánvalóan Billy Porter nyerné meg, aki az elmúlt években minden hasonló díjátadón egészen csodálatosan extrém darabokban jelenik meg. Idén viszont akadt egy kihívója, mert Kerry Washington is egészen magasra tette a lécet.

Kezdjük is a címben szereplő Kerry Washingtonnal, aki annak ellenére sem volt közönséges, hogy látványosan nem viselt melltartót blézere alatt, csak egy hámot és egy hosszú szoknyát. Ha idén díjazták volna a ruhákat, ő kapta volna az első helyet. Renée Zellweger viszont tényleg kapott díjat, méghozzá a legjobb színésznőnek járó szobrot a Judy című film főszerepéért. És bár ruhájában semmi különleges nem volt, válogatásunkba azért került be, mert összességében nagyon jól nézett ki. Fotó: Steve Granitz/WireImage[/caption] Fotó: Steve Granitz/WireImage[/caption] Gwyneth Paltrow ruhájánál láttuk már áttetszőbb darabot az elmúlt években, elég csak Beyoncé 2015-ös Met-gálás ruhájára gondolni. Paltrow barna Fendi-ruhájáról mégis nagyon sok szó esett az éjjel a Twitteren. Mert mint kiderült, hátul is átlátszó volt. Awkwafina már csak azért is menő volt, mert nem egy klasszikus estélyit vett fel, emellett pedig vígjáték kategóriában még a legjobb női főszereplőnek járó díjat is megkapta. Fotó: George Pimentel/WireImage[/caption] Fotó: George Pimentel/WireImage[/caption] Salma Hayek nem feltétlenül azért került ide, mert olyan nagyon különleges volt a ruhája, hanem mert az elmúlt évtizedek alatt megtanulta, mit érdemes kihangsúlyoznia magán. Rooney Mara is különleges külsőt választott, ami leginkább pasijának, Joaquin Phoenixnek tetszett. Fotó: Daniele Venturelli/WireImage[/caption] Fotó: Daniele Venturelli/WireImage[/caption] Jennifer Lopez pedig újrahasznosította a maradék karácsonyi csomagolópapírokat, ami élete egyik legjobb döntésének bizonyult, mert soha senkinek nem állt még ennyire jól egy szoba méretű masni. Zoey Deutch napsárga ruháját ha egyszer meglátod, onnantól kezdve soha többé nem akarsz mást nézni. Fotó: Steve Granitz/WireImage[/caption] Fotó: Steve Granitz/WireImage[/caption] És a végére itt van Billy Porter is, aki megint mindenkinél sokkal, de tényleg sokkal jobban nézett ki. Erre mondják azt, hogy ennyike. Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images