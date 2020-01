Mindenki állva tapsolta Joaquin Phoenixet Beyoncét leszámítva

Joaquin Phoenix a Jokerben nyújtott alakításáért tegnap Golden Globe-ot kapott legjobb férfi főszereplő kategóriában, a döntést pedig állótaps fogadta a közönség részéről. Egy szemfülesnek ugyanakkor feltűnt, hogy egy ember ülve maradt: Beyoncé.



Ahogy sejteni lehetett, a Twitter rögtön két táborra oszlott, az egyik gorombának tartotta az énekesnő ülve maradását, a másik pedig ünnepelte, hogy így kritizálta a döntést. Ugyanakkor ahogy egy felhasználó rámutatott, sokkal valószínűbb verzió, hogy azért maradt ülve, mert a ruhájának hatalmas vállrésze elvonta volna a figyelmet, továbbá csomó ember kilátását is eltakarta volna vele, így esélyen, hogy pont tisztelete jeléül maradt ülve, hogy ne vonja el a figyelmet Phoenixről. Az arckifejezéséről se az jön le, hogy csalódott vagy frusztrált lenne Phoenix győzelme kapcsán.

Hoes mad because Beyonce didnt stand for Joaquin Phoenix but they fail to realize it was literally out of respect. Her big ass dress would’ve blocked the view and distracted from his moment. Yall are disgusting 😐

— Alakazam (@alazayaxo) 2020. január 6.