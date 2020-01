Lehagyta Michael Jacksont, Christina Aguilerát és Madonnát is.

Ahogy nemrég beszámoltunk róla, Mariah Carey 25 év után történelmet írt az All I Want For Christmas Is You című slágerével, mert annak ellenére, hogy mindenki szénné hallgatja karácsonykor, még sosem ért fel a Billboard 100-as toplistájára.

Ezzel együtt pedig másik rekordot is beállított,

mert ő lett az első előadó, aki négy különböző évtizedben is első volt a Billboard toplistáján.

Tehát 1990-ben, 2000-ben, 2010-ben és már 2020-ban is.

via GIPHY

Kiemelt kép: Dia Dipasupil/Getty Images