Egy magazin csúnyán összekeverte Padma Lakshmit és Priyanka Choprát

Mondjuk mindketten nők, és mindketten barnahajúak.

Ez itt Priyanka Chopra, színésznő, Nick Jonas felesége.

Ez pedig Padma Lakshmi, tévés műsorvezető és író, korábban Salman Rushdie felesége volt.

Fotó: John Shearer/Getty Images[/caption]

Hogy mi a közös bennük? Mindketten nők, mindketten barnahajúak, és teljesen mellékesen mindketten indiai származásúak is. Utóbbi viszont annyira összezavarhatott valakit a New Yorker magazinnál, hogy kitette Lakshmi fotóját a magazin Instagramjára, ám Choprát tagelte be rajta. Ezt észrevette Lakshmi, aztán szépen kiosztotta a magazin Instagramján.

Köszönöm az illusztris NY Daily Newsnak. Tudom, hogy sokak szerint hasonlítunk, de…

– írta azzal viccelődve, hogy a New Yorker helyett a New York Daily Newst szólította meg, majd a hashtagek közt jelezte, hogy ilyen, amikor két embert összekevernek, csak azért, mert mindketten indiaiak.

A magazin ezek után törölte a posztot Instagramjáról, ám Lakshmi lementette a screenshotot, így azt meg lehet nézni az ő oldalán.

View this post on Instagram A post shared by Padma Lakshmi (@padmalakshmi) on Dec 28, 2019 at 4:28pm PST

Kiemelt kép: Instagram/Padma Lakshmi