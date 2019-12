Most csodálkoznunk kéne azon, hogy ez lett Halle Berry leglájkoltabb fotója?

Vizes póló, melltartó nélkül.

Év végén mindenki, így nyilván a celebek is összegzik a dolgaikat, azt is, hogy mik voltak a legnépszerűbb posztjaik Instagramon. Halle Berry is megmutatta a kilenc legtöbb lájkot hozó fotóját, amik közül a legtöbbet az a képe kapta, amin melltartó nélkül visel egy fehér, vizes pólót.

Mindenkinek boldog új évet!

Kiemelt kép: Instagram/Halle Berry