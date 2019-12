Valami nem stimmel Nicole Kidman lányának szülinapi tortájával

A színésznő nem sűrűn mutogatja a gyerekeit, de most fotót posztolt lányáról. És annak tortájáról.

Kilencéves lett Nicole Kidman és Keith Urban kisebbik lánya, Faith Margaret Kidman Urban. Ennek örömére posztolt gyerekéről a színésznő egy régi fotót, amit nem nagyon szokott, legalábbis Instagramján gyakorlatilag soha.

Kidmannak és férjének még van egy közös lányuk, a tizenegy éves Sunday Rose. Rajtuk kívűl a színésznőnek még két örökbefogadott gyereke van, akiket még Tom Cruise-zal együtt vettek magukhoz, házasságuk alatt.

Na de nemcsak a gyerekről posztolt fotót, hanem a szülinapi tortáról is, amihez az alábbi posztban lapozni kell. És akkor itt most gyorsan fel is tennénk egy fontos kérdést. Ha a gyerek kilencéves lett, miért tíz gyertya van a tortáján?

