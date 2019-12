Ezért hiányzik Harry hercegék portréja II. Erzsébet királynő asztaláról

Nagyon egyszerű oka van.

Tegnap igencsak furcsálltuk, hogy II. Erzsébet királynő hivatalos portréján az asztalon levő családi fotók közt nem találni Harry hercegéket, míg mondjuk Vilmos hercegék ki lettek rakva.

A dolog a kommentelőknek is feltűnt, az Instagram-poszt alatt sorjáznak a kérdések, hogy hol vannak Meghanék, továbbá akadnak olyanok is, akik kifejezetten örömüknek adnak hangot ezzel kapcsolatban. Viszont ahogy több komment is felhívta rá a figyelmet alatta, igencsak egyszerű oka vannak annak, hogy ki hiányzik az asztalon levő fotókról és ki nem. A koncepció a kiválasztott személyek között ugyanis az, hogy a múltat, a jelent, és a jövőt szimbolizálják. Vagyis VI. György brit király, Erzsébet apja, mint a múlt, Fülöp herceg, mint a jelen, míg Károly hercegék a jövőt szimbolizálják, akárcsak Vilmos hercegék, ugyanis ők követik Károlyt a trónon. Szóval ha Harry lenne az idősebb, akkor ők szerepelnének a fotón és Vilmosék meg nem.

Kiemelt kép: Steve Parsons – WPA Pool/Getty Images