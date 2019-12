Ilyen még nem történt a Miss World szépségverseny történetében

Nagyjából egy héttel ezelőtt rendezték a Miss Universe szépségversenyt, aminek a dél-afrikai Zozibini Tunzi lett a győztese. Most pedig megvolt a Miss World is, amit pedig Toni-Ann Singh nyert, aki jamaikai.

Csakhogy van a dolognak egy érdekes együttállása, mert

az idei öt különböző Miss-versenyen is színes bőrű győztest hirdettek, amire még nem volt példa a szépségverseny történetében.

Egészen pontosan:

Nem győzte kiemelni mindezt Naomi Campbell, aki ki is posztolta, mennyire büszke a színes bőrű versenyzőkre:

IT’S ABOUT TIME !! So proud of these ladies ♥️✊🏾🌎 pic.twitter.com/lYJF8levX3

— Naomi Campbell (@NaomiCampbell) December 11, 2019