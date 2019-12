Puskás Peti a fenntarthatóság jegyében turkálós kabátban ült az X-Faktorban

Az X-Faktor elődöntőjében a könnyek mellett másfajta figyelem is irányult Puskás Petire, ugyanis egy kimondottan érdekes farmerkabátot viselt az adás alatt. Mint kiderült, a cucc turiból van, az énekes ugyanis ekképp szerette volna felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára.

A stylistok eddig is nagyon törődtek azzal, hogy milyen anyagokkal dolgoznak – tehát nincsen szőrme, stb. –, például ezt is egy vintage-boltban, egy second hand üzletben vettük, ami szerintem egyáltalán nem ciki, ugyanis fontos beszélnünk a fenntarthatóságról, az állat- és természetvédelemről az X-Faktorban is