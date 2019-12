Owen Wilson havi 7,5 milliót fizet a lányának, akivel soha nem találkozott még

Talán jobb is így a kicsinek.

Owen Wilson korábban együtt járt Varunie Vongsviratesszel, akitől született egy lánya 2018-ban. Most bírósági papírok alapján kiderült, hogy a színész havi 25 ezer dollárt, azaz úgy 7,5 millió forintot fizet gyerektartásként exének.

DNS-tesztbe is beleegyezett korábban, ahol kiderült, tényleg ő az apja a kis Lyla Aranya Wilsonnak. Korábban lemondott a látogatási jogáról is, mert nem hitte el, hogy tőle van a gyerek, most pedig az anya kizárólagos felügyeleti kérelmet adott be a bíróságra.

Vongsvirates elmesélte a Daily Mailnek, hogy Wilson soha nem is látta a gyereket, csak financiálisan támogatja:

Lylának apuka kell. Ironikus, hogy Owen folyamatosan olyan szerepeket kap, ahol apafigurát játszik – például az új filmjében is –, mégsem találkozott a saját lányával.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Varunie (@varunie) által megosztott bejegyzés, Nov 15., 2019, időpont: 9:02 (PST időzóna szerint)

Itt az anyukával:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Varunie (@varunie) által megosztott bejegyzés, Jún 23., 2019, időpont: 11:20 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Jerritt Clark/Getty Images