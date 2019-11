Az ausztrál Banksy elment gálázni szmokingban és símaszkban

Ki viselte jobban, ő, vagy a betörő, aki tavaly elvitte a tévédet?

Sidney-ben megtartották a GQ Men Of The Year díjátadót, amin díjat nyert egy bizonyos Scott Marsh graffiti művész is, aki amolyan ausztrál Banksy, akinek sose látta még senki az arcát, legismertebb műve két egymással smároló Kanye Westet ábrázol. Mit tehetsz, ha rejteni akarod az arcodat, de el kell menj vörös szőnyegezni és díjat átvenni? Sima ügy, felveszel egy símaszkot és a legjobb szmokingodat, és már mehetsz is. Legalább is ezt tette Marsh. Ki viselte jobban, ő, vagy a betörő, aki tavaly elvitte a tévédet? Nehéz lenne eldönteni.

Kiemelt kép: Brendon Thorne/Getty Images