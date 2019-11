Tom Hiddleston eredetileg Thor szerepére jelentkezett, itt a videó a meghallgatásáról

Nem is jelentkezett Loki szerepére.

Amolyan urbánus legenda volt eddig, hogy Tom Hiddleston jelentkezett Thor szerepére és sokáig versenyben is volt, de most maga a színész is megerősítette Jimmy Fallon műsorában, hogy ez így történt. Három hónapon keresztül keresték a tökéletes embert a szerepre és kis túlzással bárki megpróbálhatta, aki magas és szőke, úgyhogy jelentkezett rá. Sőt, elmondta, hogy nem is jelentkezett Loki szerepére egyáltalán. Fallon viszont megszerezte az egyik kameratesztet is, amiben éppen kipróbálják, milyen lenne Thorként kalapáccsal és hosszú szőke hajjal a filmben. Hiddleston a végén megállapítja róla, hogy összességében a tökéletes embert választották a Marvel-film főszerepére.

Kiemelt kép: YouTube